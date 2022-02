Angebote für Eltern in Monheim : Hebammensuche erfordert viel Geduld

Bei Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt helfen in Monheim Sandra Pantuschky (l.) und Inge Nowak weiter. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Erste Anlaufstelle für Eltern, die ein Baby erwarten, ist in Monheim das Café im Moki-Zentrum an der Heinestraße 2. Dort werden erste Fragen beantwortet. Bei Bedarf vermitteln die Mitarbeiter an Ansprechpartner im Haus oder andere Institutionen. Inge Nowak koordiniert bei „Moki unter 3“ Angebote ab der Schwangerschaft.

Kinder in Monheim sollen „gesund aufwachsen“, sagt Inge Nowak. „Wir setzen deshalb mit unseren Beratungsangeboten schon in der Schwangerschaft an.“ Nowak ist für das Präventionsprojekt „Moki unter 3“ verantwortlich und koordiniert frühe Hilfen. Die Angebote in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Niederrhein richten sich bereits an werdende Eltern.

Erste Anlaufstelle für Mütter und Väter, die ein Baby erwarten, ist in Monheim das Café im Moki-Zentrum an der Heinestraße 2. „Das ist immer gut besucht“, sagt Inge Nowak. In Pandemiezeiten allerdings etwas weniger als früher. Rund 20 Besucher kommen pro Tag. Der Zutritt ist nur mit 2G+ möglich. „Inzwischen seien aber viele Eltern geboostert. Vor Corona seien rund 40 Besucher täglich in das ehemalige Cafe am Eierplatz gekommen.

Im neuen Cafe, das im Eingangsbereich des großzügigen und modernen Zentrums liegt, beantwortet Leiterin Gülendam Yilmaz erste Fragen der Eltern, bei Bedarf werden sie im Haus oder an andere Stellen außerhalb weiter vermittelt. Häufig gestellte Fragen beträfen die Geburtsvorbereitung, Yoga-Kurse für Schwangere oder wie man Leistungen der Mutter-Kind-Stiftung oder Elterngeld beantragen kann. „Wir verweisen in letzterem Fall an das Beratungszentrum oder an den Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM)“, berichtet Nowak.

Im Moki-Cafe halten auch die beiden Familienhebammen Sandra Pantuschky und Katharina Lipski wechselweise dienstags zwischen 10 und zwölf Uhr ihre Sprechstunde ab. Im Baumberger Moki-Café finde die Sprechstunde ebenfalls jeden Dienstagvormittag zur selben Uhrzeit statt, berichtet Pantuschky. Wichtige Themen seien, wie und ob zugefüttert werden soll, Fragen zu Schlafschwierigkeiten der Babies und zu Zahnproblemen.

Die beiden Familienhebammen bieten zwar keine Vorbereitungskurse oder Wochenbettbegleitung an, helfen aber bei der Vermittlung. „Wir haben eine Liste mit zehn bis 15 Hebammen aus der näheren Umgebung, die auch in Monheim arbeiten“, sagt Sandra Pantuschky.

Die Situation sei jedoch insgesamt sehr angespannt. Frauen fragten bereits ab der fünften Schwangerschaftswoche an. „Es ist zur Zeit ganz schwer, eine Hebamme zu finden.“ Manchmal bekomme man erst bei der 30. Anfrage eine Zusage. „Leider bleiben auch Frauen unversorgt“, erlebt Inge Nowak. Die Geburtenrate in Monheim steige stetig und liege im Durchschnitt bei rund 400 im Jahr.

Stark nachgefragt sind die Geburtsvorbereitskurse bei „Moki unter 3“. Da die Hebamme, die den aktuellen Kurs anbietet, keine Fortsetzung machen wird, suchen die Verantwortlichen dringend nach Ersatz. Vergleichbar sei die Situation bei den Rückbildungskursen, berichtet Inge Nowak. Das noch laufende Seminar findet in Präsenz statt, auch hier gibt es keine Fortsetzung. Das Online-Angebot hingegen bleibe erhalten.

In Kooperation mit Moki biete eine Praxis für Physiotherapie einen Pilateskurs an, der aber nicht von den Krankenkassen übernommen werde. Fast alle Anfragen könnten beim Yoga für Schwangere (sechs Einheiten, ab der 20. Woche) im rund 30 Quadratmeter großen Gymnastikraum an der Heinestraße bedient werden. Zwischen der 12. und der 16. Woche könne man sich für den fortlaufenden Kurs in Absprache mit dem Gynäkologen auf die Warteliste setzen lassen, sagt die Hebamme.

Das Moki-Team helfe auf Anfrage auch mit Adressen von Frauenärzten (in Monheim gibt es drei Praxen mit sechs Ärzten) und Kinderärzten (drei Praxen in der Stadt) weiter, sagt Inge Nowak. Über in Frage kommende Geburtskliniken informierten die Hebammen und Gynäkologen.

Moki Cafes Öffnungszeiten Heinestraße 2 montags bis freitags 9 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags 14.30 bis 17 Uhr; jeden ersten Sonntag im Monat 10 bis 13 Uhr. Öffnungszeiten Geschwister-Scholl-Straße 57 montags bis freitags 9 bis 12 Uhr. Ansprechpartnerinnen: Gülendam Yilmaz, Heinestraße 2, gyilmaz@monheim.de, Lisa Schmidt, Geschwister-Scholl-Straße 57, Ischmidt@monheim.de

Familienhebammen Sandra Pantuschky, Tel 02173 951 5192, spantuschky@monheim.de, Katharina Lipski, Tel. 02173 951 5189, klipski@monheim.de