Schon neun Standorte in NRW Diese Kliniken in NRW melden Insolvenzverfahren an

Das Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen ist eine Institution: Schon seit Jahrzehnten steht es für gute medizinische Behandlung. Doch nun musste es für den Standort im Stadtteil Steele (700 Beschäftigte) Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens stellen. Das Verfahren in Eigenverwaltung soll die Rettung ermöglichen. Die Krupp-Stiftung hat zwar auch Projekte in Steele gefördert, ist aber nur Träger des Rüttenscheider Mutter-Krankenhauses, das von der Insolvenz nicht betroffen ist. Gleichwohl: Steele ist kein Einzelfall in Nordrhein-Westfalen.