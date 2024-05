Gesundheitsreport 2024 NRW In dieser Stadt gibt es die meisten Schlaganfälle und Herzinfarkte

Düsseldorf · Der „Gesundheitsreport 2024“ der AOK zeigt, in welchen Städten in NRW es viele und in welchen es wenige Zuckerkranke und Herzinfarkte gibt. Es gibt große Unterschiede – auch bei Schlaganfall-Patienten. Woran das liegt.

04.05.2024 , 11:56 Uhr

Die Kölner Schauspielerin und Komikerin Gaby Köster erlitt 2008 einen schweren Schlaganfall. (Archivbild) Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion