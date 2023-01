4-7-8-Regel Einschlafen in 60 Sekunden – kann das gelingen?

Babys können es ganz hervorragend binnen Sekunden, Kleinkinder tun sich mitunter schon deutlich schwerer, und als Erwachsener hat man oft die allergrößte Mühe: Mit dem Einschlafen ist es so eine Sache. Viel zu oft lassen sich die Reizüberflutung des Tages und das Gedankenkarussell in unserem Kopf abends nicht so einfach abstellen. Der Körper schafft es nicht herunterzufahren. Dabei helfen könnte vielleicht eine spezielle Atemtechnik. Wir stellen sie vor.