4-7-8-Regel Einschlafen in 60 Sekunden – kann das gelingen?

Die 4-7-8 Atmung ist eine spezielle rhythmische Atemtechnik, die aus einem bestimmten Bereich des Yoga kommt (für Kenner: Pranayama). Sie soll als eine Art natürliches Beruhigungsmittel unseres Nervensystems funktionieren, Angstzustände lindern, gelassener machen und beim Einschlafen helfen. Bekannt gemacht hat sie der US-Amerikaner Andrew Weil. Er machte sich in den USA vor allem als Alternativmediziner und Bestsellerautor einen Namen. Weil absolvierte die Harvard Medical School und beschäftigt sich schon lange mit Schlafstörungen und Heilmethoden außerhalb der klassischen Schulmedizin. Weil ist Gründer und Direktor des Arizona Center for Integrative Medicine an der University of Arizona. Er behauptet: Wer diese Methode richtig und regelmäßig anwendet, kann damit innerhalb von 60 Sekunden einschlafen.