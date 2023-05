Lars Löhrer über die Volkskrankheit Rückenleiden „Sitzen ist das neue Rauchen“

Interview · Was wird aus unserer Gesellschaft von Stubenhockern, in der schon Kinder mangels Bewegung Rückenschmerzen und Übergewicht haben? Der Facharzt für Orthopädie erklärt, was bei Hexenschuss und Bandscheibenvorfall zu tun ist und worauf Jugendliche im Fitnessstudio achten müssen.

03.05.2023, 18:13 Uhr

Freizeitspaß und Freunde treffen findet für viele Jugendliche immer mehr am Computer statt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Von Regina Hartleb

Wir sind eine Gesellschaft der Stubenhocker geworden. Was macht das mit unserem Rücken, der ja von der Natur eigentlich nicht fürs Dauersitzen geschaffen ist?