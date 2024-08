Schmerzen in der Schulter Kann nicht so, wie sie soll

Erste Symptome, die auf Probleme mit der Rotatorenmanschette hinweisen, sind Schmerzen an der äußeren Seite des Oberarms. Was sie aber besonders nervtötend macht: Sie verstärken sich ausgerechnet nachts, wenn man schlafen will. Was eigentlich erstaunlich ist, insofern der Arm da ja gar nicht belastet wird. Die Erklärung dafür liefert die Schwerkraft. „Sie zieht den Arm, wenn wir stehen oder sitzen, nach unten, also weg vom Schulterdach, sodass es darunter zur Druckentlastung kommt“, erläutert Marquaß. „Doch wenn man sich hinlegt, entfällt diese Druckentlastung – und es kommt zum Schmerz.“