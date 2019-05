Verdacht auf Salmonellen : Rewe und Real rufen Sonnenblumenkerne bundesweit zurück

Düsseldorf Rewe und Real haben Sonnenblumenkerne der Marke Maryland zurückgerufen. Das müssen Kunden, die diese Produkte gekauft haben, nun wissen.

Die Firma Maryland ruft wegen eines Salmonellen-Verdachts Sonnenblumenkerne der Produktbezeichnung „real-Quality“ und die bei Rewe vertriebenen Kerne zurück. Bei einer Routinekontrolle seien in einer Charge Salmonellen nachgewiesen worden, teilte die Supermarktkette Real am Montag und Rewe am Freitag auf der Onlineplattform Lebensmittelwarnung.de mit.