PTED: Verbitterung kann krank machen

Bonn/Berlin Kränkungen und Enttäuschungen können die Psyche aus dem Gleichgewicht bringen. Manche Betroffene finden aus der Verbitterung jedoch alleine nicht mehr heraus.

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet die 52-Jährige als Verkäuferin in einem kleinen Familienunternehmen. Sie opfert sich für den Betrieb auf und fühlt sich als Teil der Familie. Dann übergibt ihr plötzlich ein Bote einen Brief mit ihrer Kündigung. Niemand hat mit ihr geredet. Für sie bricht eine Welt zusammen. Sie ist zutiefst gekränkt, weint tagelang, geht nicht mehr zur Arbeit, verlässt kaum noch das Haus und zieht sich immer weiter zurück. Sie bekommt Schlafstörungen, kann sich zu nichts mehr aufraffen und wird depressiv. Die Patientin leidet an einer posttraumatischen Verbitterungsstörung. Nach Schätzungen von Experten sind drei bis fünf Prozent der Bevölkerung betroffen.