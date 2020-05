Abiprüfung, Einstellungstest oder Aufnahmeprüfung : Zehn Tipps gegen Prüfungsangst

Info

Schüler finden bei Prüfungsangst Hilfe bei den schulpsychologischen Beratungsstellen in ihrer Stadt. Diese sind oft an Familien- oder Erziehungsberatungszentren angegliedert. Zudem können sie sich auch an Beratungslehrkräfte oder Schulsozialarbeiter in ihrer Schulen wenden.

Studierende können sich an die psychologischen Beratungsstellen, die meist bei der Zentralen Studienberatung der Universitäten angegliedert sind, wenden.

Bei extremer oder anhaltender Prüfungsangst, ist es sinnvoll, sich bei einem Psychotherapeuten Unterstützung zu holen. Die Kosten für eine solche Therapie übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen.