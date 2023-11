Tipps für Singles Wie sich Weihnachten auch allein meistern lässt

Auch der Wiener Coach Dominik Borde sagt: Tu dir etwas Gutes! "Weihnachten ist nur ein Tag im Jahr, an den fast alle viel zu hohe Erwartungen haben." Das gelte im übrigen genauso für Paare und Familien - die deswegen oft Streit an den Festtagen haben. "Mach' aus der Not eine Tugend - dieser Stress bleibt dir erspart", sagt der Experte. Stattdessen sollten Alleinfeiernde sich fragen: Was wäre für mich besonders schön? Das können ein paar Tage in einem Wellnesshotel sein oder einfach nur ein Buch zu lesen. "Das darf man alles nicht zu ernst nehmen", sagt Borde. "Pflege dich, verwöhne dich, beschenke dich - und: denke nicht, dass alle anderen jetzt gerade total glücklich sind."