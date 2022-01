"Echte letzte Worte gibt es nicht" : Was eine Hospizchefin über den Tod gelernt hat

Düsseldorf Seit zwölf Jahren leitet Susanne Hirsmüller das Hospiz am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Mit ihr haben wir über das Sterben gesprochen - was sie darüber gelernt hat, protokollieren wir hier.

Oft sterben die Menschen in den fünf Minuten, in denen der Verwandte den Raum verlässt. Die ganze Zeit sitzen die Kinder oder der Ehepartner am Bett und warten. Und dann passiert es ausgerechnet in dem Moment, in dem sie auf die Toilette müssen. Das ist für viele schwer zu verarbeiten. Zufall ist das nicht, aber erst recht keine Boshaftigkeit. Möglicherweise liegt es daran, dass der Sterbende einfach erst loslassen kann, wenn er das Gefühl hat, seine Lieben nicht damit zu belasten.

Ein Klagelied ist zum Zuhören gedacht, nicht zum Kommentieren. Man sollte dem Sterbenden in der letzten Phase vor allem sein Ohr schenken - und nicht sofort antworten, wenn er fragt, warum dieses oder jenes passiert ist. Die Menschen stellen diese Fragen mehr an sich selbst, müssen sie aber laut aussprechen, um sie zu verarbeiten. Die meisten sind ohnehin nicht zu beantworten.

Wir sehnen uns nach einem Rezept für das Leben, aber das gibt es nicht. Es ist wichtig, sich am Ende damit zu versöhnen, wie alles gelaufen ist. Mehr kann man nicht tun.

Bindungen gehören zu den wichtigsten Themen vor dem Tod. Soll man doch nochmal einen Schritt auf jemanden zugehen? Warum hat man sich damals gestritten? Warum ist diese eine Beziehung auseinander gegangen? Solche Fragen werden dann noch einmal wichtig.

Echte letzte Worte gibt es nicht. Viele sterben über längere Zeit, schlafen einfach ein. Manche kämpfen mit ihrer Situation, weil sie nicht loslassen wollen. Es ist also meist kein einzelner Satz, sondern eine ganze Phase vor dem eigentlichen Tod, in der sich die Menschen noch einmal mit verschiedenen Dingen aus ihrem Leben beschäftigen.

Man stirbt, wie man gelebt hat, heißt esin der Hospizarbeit. Ob es einem Menschen schwer fällt zu gehen, hängt sehr davon ab, wie er sein Leben empfindet. Es ist außerdem der Abschied von sich selbst als Individuum und von der Welt, wie derjenige sie kennt. Das ist eine sehr tiefgreifende Erfahrung. Man kann niemanden wirklich darauf vorbereiten.

Wir haben verlernt, den Tod miteinander zu leben. Früher war es ganz normal, dass man zuhause im Kreise der Familie starb. Heute sterben die meisten in Institutionen. Die Menschen wissen nicht mehr, dass auch das gemeinsame Gehen des letzten Weges eine bereichernde Erfahrung sein kann. Auch in der Sterbephase kann man manchmal noch schön zusammen lachen.

Liebe das Leben und denke an den Tod, hat Erich Kästner gesagt. Man muss an das Leben und den Tod zugleich denken. Es muss nur ein heftiger Sturm kommen oder ein Autounfall, und schon kann es vorbei sein. Diese Tatsache muss man akzeptieren. Aufschieben darf man nichts.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im April 2018 auf RP ONLINE veröffentlicht. Da er weiter aktuell ist, bieten wir ihn noch einmal zum Lesen an.

