Kostenpflichtiger Inhalt: Psychische Belastung : Diese Tipps helfen Kindern bei der Trennung ihrer Eltern

Wie im Film „Weil du mir gehörst“ dargestellt, stehen Kinder oft zwischen ihren Eltern und zerbrechen daran. Foto: SWR/FFP New Media GmbH/Valentin Menke/Valentin Menke

Düsseldorf Rund 40 Prozent der Ehen in Deutschland werden geschieden, noch höher ist der Prozentsatz nichtehelicher Trennungen. Das kann für Kinder schwere psychische und gesundheitliche Folgen haben. Was können Eltern tun, damit ihre Kinder nicht an der Trennung zerbrechen?