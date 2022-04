Reaktivierung von Traumata : Wenn der Zweite Weltkrieg plötzlich wieder im Kopf ist

Blick auf ein zerstörtes Wohngebiet in Tschernihiw in der Ukraine. Foto: dpa/-

Interview Düsseldorf Der Krieg in der Ukraine kann bei alten Menschen Erinnerungen und Traumata zurückholen. Was passiert da genau, was können Betroffene tun – und wie sollten Angehörige damit umgehen? Wir haben dazu Gereon Heuft befragt, Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Münster.