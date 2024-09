Fragen und Antworten Welttag der Suizidprävention – Experten fordern Offenheit statt Schweigen

Diese Entwicklungen sind zumindest teilweise auf demografische Effekte zurückzuführen. So hat sich die Zahl der Menschen im Alter von 85 Jahren und älter in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt (plus 110 Prozent), was in etwa auch dem Anstieg der Suizide in dieser Altersgruppe entspricht. Die Rückgänge in der Bevölkerung unter 25 Jahren (minus 6 Prozent) und in der Altersgruppe 35 bis 44 Jahre (minus 22 Prozent) fielen jedoch deutlich niedriger aus als bei den Todesfällen durch Suizid.