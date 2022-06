Tipp 2: Starten Sie nicht vom Schreibtisch aus in den Urlaub!



Gepackt hat man hektisch am Abend zuvor, jetzt schnell noch ins Büro und dann ab in den Flieger. – So kann es nicht klappen. Ein Auto bekommt man auch nicht sofort von 100 Stundenkilometern in den Stand.

Nehmen Sie sich am besten einen Tag vor Urlaubsstart schon frei. So ist genug Zeit, sich gedanklich auf das Thema Auszeit einzustimmen, Koffer zu packen und die letzten Dinge zu erledigen.