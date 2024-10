Erschöpfung durch Mental Load Katerstimmung bei vielen Frauen – aber ohne Party

Eine Szene am Abendbrottisch: Die Mutter erzählt ihrem Mann, dass die Tochter zum Kindergeburtstag eingeladen ist. Der Mann antwortet: „Schön“. Bei der Frau indes läuft schon ein innerer Film ab: Was können wir dem anderen Kind schenken? Was haben wir ihm im letzten Jahr geschenkt? Wann kaufe ich das Geschenk? Und: Haben wir noch Geschenkpapier? - Szenen wie diese kennt Laura Fröhlich zur Genüge. Die Autorin, selbst Mutter von drei Kindern, hat sich auf das Thema Mental Load spezialisiert, also Alltagsbelastungen durch Familien- und Hausarbeit.