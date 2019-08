Sechs Tipps gegen das Anschreien : Wenn Eltern ihre Kinder anbrüllen

Düsseldorf Wenn die Kinder nicht hören, werden Eltern schnell laut und brüllen - obwohl sie das meist nicht wollen. Experten erklären, warum Eltern dennoch so schnell in die Brüllfalle tappen und wie sie dort heraus kommen.

„Eltern werden laut, weil sie sich ohnmächtig oder überfordert fühlen“, sagt Evertz aus ihrer Erfahrung als Leiterin der Familien- und Erziehungsberatungsstelle beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer in Düsseldorf. Stress im Job, Zeitdruck oder ein voller Familientag überspannen das Nervenkostüm. In solchen Situationen neigt man zu explosionsartigen Gefühlsausbrüchen. Das ist menschlich und passiert allen Eltern einmal. „Das Problem allerdings: Schreien wird häufig als Konfliktlösungsstrategie empfunden“, sagt Erziehungswissenschaftlerin und Mama-Coach Stefanie Wenzlick. Man wolle sich auf diese Weise Gehör verschaffen.

Forscher der Universitäten in Pittsburgh und Michigan kamen im Jahr 2013 in einer Studie zu einem drastischen Ergebnis: Schreien sei so schlimm wie Schlagen. Kinder, die häufig angeschrien werden, haben demnach größere Probleme in der Schule und zeigten sich insgesamt psychisch auffälliger. Sie waren aggressiver und unsozialer.