So funktioniert der Rorschachtest : Was sehen Sie auf diesem Bild?

Düsseldorf Ein symmetrisches Muster auf einem Blatt Papier, meist Schwarz und wie ein Tintendruck - das ist der berühmte und berüchtigte Rorschachtest. Auch nach 100 Jahren wird er noch zur Diagnose in der Psychotherapie verwendet, und bis heute fragen sich die Test-Personen: Mache ich das auch richtig?

Nicht so einfach ist es jedoch, seine Persönlichkeitsstruktur ungefiltert und ungeschönt zu erfassen, insbesondere in der Tiefe. Einer der ältesten und bekanntesten Tests, um den individuellen Charaktertiefen des Menschen auf die Spur zu kommen ist der Rorschachtest. Er wurde 1921 von dem Schweizer Hermann Rorschach entwickelt, und wird bis heute verwendet.

Wer einen solchen Test macht, bekommt zehn Blätter mit verschiedenen Mustern nacheinander in die Hand gedrückt und wird gefragt, was ihm als Erstes dazu einfällt. Dann soll er bestimmen, was genau er auf den Bildern sieht und welche Details ihm ins Auge stechen.

Was in der Theorie so einfach klingt, ist es in der Praxis natürlich nicht. Es beginnt mit den Klecksographien (Faltbildern). Sie könnten zwar von jedem Kind, durch ein paar Tintenspritzer auf einem Papier, das anschließend zusammen- und wieder aufgeklappt wird, hergestellt werden. Rorschach hat jedoch spezielle zehn Bilder festgelegt, die in einer bestimmten Abfolge gezeigt werden sollen.