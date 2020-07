Paartherapeut gibt Tipps : Gemeinsamer Urlaub ist für Paare eine Ausnahmesituation

Berlin Warum fühlt sich Urlaub mit dem Partner manchmal wie ein Gefängnis an? Im Urlaub befinden sich Paare einem Experten zufolge in einer Ausnahmesituation. Eben deswegen sage die Urlaubserfahrung aber auch nicht viel über die Qualität der Beziehung aus.

Diese könne besser in Alltagssituationen überprüft werden. "Im Urlaub ist man plötzlich ständig zusammen. Man ist gemeinsam in einem Hotelzimmer, kann sich nicht in den Hobbykeller verziehen oder Freunde treffen", sagte der Paarberater und Psychotherapeut Wolfgang Krüger im Interview der "Welt".