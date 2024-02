Umfrage Jedes sechste Schulkind von Mobbing betroffen

Dabei zeigte sich auch, dass Präventionsprojekte grundsätzlich wirksam sind. So gaben gut 90 Prozent der Befragten an, ihr Wissen zu Mobbing und Cybermobbing durch die Teilnahme an dem Projekt gestärkt zu haben. Rund 87 Prozent fühlten sich durch das Programm besser in die Lage versetzt, beginnendes Mobbing zu erkennen und rund 88 Prozent würden eher versuchen, einer von Mobbing betroffenen Person zu helfen.