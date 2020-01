Info 1 zu Mobbing am Arbeitsplatz: Traurige Häufigkeit

In Studien geben 60 Prozent der Befragten an, schon einmal Zeuge von Mobbing bei der Arbeit geworden zu sein. Es wird davon ausgegangen, dass in Deutschland 1,6 Millionen Menschen direkt von Mobbing am Arbeitsplatz betroffen sind.