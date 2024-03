Partnerschaft Wieso Machtspiele wichtig für die Beziehung sind

Liebe und Macht — das passt in vielen Köpfen nicht zueinander: Satte 70 Prozent der Deutschen sind dieser Auffassung, so das Ergebnis einer Umfrage unter weiblichen und männlichen Akademikern. Durchgeführt hat sie der Psychologe und Paartherapeut Wolfgang Krüger. In seinem Praxisalltag nämlich sieht er oft das Gegenteil: Zu ihm kommen Männer oder Frauen, die zwar große Liebe empfinden, aber nicht verstehen, warum sie trotzdem in der Beziehung unglücklich sind. Er berät Paare, die im ständigen Gerangel ihre Liebe verloren haben. Und immer zeigt sich: Es geht um Macht. Der Haken an der Sache: „Die meisten Machtprozesse sind nicht sichtbar“, sagt Krüger. Doch wenn man weiß, wo man suchen muss, lassen sie sich leicht aufspüren.