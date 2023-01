On-Off-Beziehung Die Kunst der Jojo-Liebe

„Alte Liebe rostet nicht“ – diese Lebensweisheit nehmen viele Paare wörtlich. Landen doch viele Singles wieder bei dem Partner, von dem sie sich getrennt hatten. Um dann irgendwann resigniert festzustellen, dass auch das zweite Mal so seine Tücken hat. Wie das Ehepaar Bettina und Christian Wulff, das 2013 nach fünfjähriger Ehe die Scheidung eingereicht hatte, 2015 wieder zusammengekommen war und 2018 erneut die Trennung verkündete. Aber nicht jede Beziehung mit dem oder der Ex ist von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Es kommt, wie so oft, auf die Umstände an.