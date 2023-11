“Last Christmas“ und Co Warum sind manche Menschen von Weihnachts-Pop genervt?

Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ sei beispielsweise von 1994 - und seit Erscheinen in der Weihnachtszeit jedes Jahr auf Platz 1 der US-Billboard-Charts. „Das ist ja ein Indikator dafür, wie häufig ein Lied gespielt wird“, so Winklmann. „Da finde ich es nachvollziehbar, dass manche Leute im Advent 'Whamageddon' oder 'Mariahpocalypse' spielen. Es gewinnt, wer es schafft, die größten Weihnachtshits nicht zu hören - ein unmögliches Unterfangen.“