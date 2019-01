Wohl viele Menschen betroffen: Ich bin hochsensibel - was bedeutet das eigentlich?

Ich bin hochsensibel - was bedeutet das eigentlich?

Düsseldorf Das Licht ist zu grell, die Umgebung zu laut, zu viele Menschen an einem Ort. Wer seine Umgebung so wahrnimmt, könnte hochsensibel sein. Gibt es Menschen, die besonders empfänglich für Umweltreize sind?

Tanja Walter (wat) schreibt im Ressort Gut leben. Sie ist Expertin für Themen rund um Gesundheit, Medizin und Psychologie und daneben in der Region mit offenen Ohren unterwegs.

Charly Chaplin soll hochsensibel gewesen sein, Richard Wagner ebenso. Ob sie es wirklich waren, bleibt Spekulation. Denn das Forschungsfeld rund um die Hochsensibilität ist nicht älter als 20 Jahre. Nicht alt genug also, um mehr als nur vage Anhaltspunkte dafür zu haben. Doch jung genug, um in der Wissenschaft umstrittenes Thema zu sein. Denn die Menge an Forschungserkenntnissen ist überschaubar.