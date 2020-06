Folgen von Social Distancing : Was Menschen tun, wenn ihnen Berührung fehlt

Düsseldorf Kein Händedruck, keine Umarmung – Corona macht Berührung gerade zur Mangelware. Vielen geht es damit nicht gut. Welche Folgen kann fehlender Körperkontakt haben? Und gibt es Möglichkeiten, den Berührungsmangel auszugleichen?

Abstand zueinander zu bewahren, minimiert das Risiko sich und andere mit Covid-19 zu infizieren. Es erhöht also die Chance gesund zu bleiben. Mancher jedoch empfindet den körperlichen Abstand und das Fehlen von Berührung als derart belastend, dass er Gefahr läuft krank zu werden.

Tatsächlich zeigt die Forschung, dass Menschen weniger angespannt sind und sich entstresster fühlen, wenn sie körperliche Zuwendung erfahren. Das haben sie mit anderen Säugetieren gemeinsam: Aus Tierversuchen mit Affen weiß man beispielsweise, dass Affenkinder eher hungern würden als auf Nähe, Wärme und die körperliche Zuwendung ihrer Mutter zu verzichten.

Psychologen aus Pittsburgh zeigten, dass sich oft Umarmte seltener mit normalen Erkältungsviren ansteckten. Durch Körperkontakt werden auch Verletzungen als weniger schmerzhaft empfunden. Auch Wunden heilen besser.

Doch Berührung hilft nicht nur bei der Gesundung: „Jeder Mensch braucht ein individuelles Maß an Berührung, um zu überleben“, sagt Martin Grunwald, Psychologe und Leiter des Haptik-Labors der Universität Leipzig. Auf schockierende Weise bewies das ein Experiment Friedrichs II. Er wollte wissen, welche Sprache Kinder entwickeln würden, wenn sie ohne Ansprache und Zuneigung groß würden. Das furchtbare Ergebnis: Alle Kinder starben. "Weil Berührungen so wichtig sind wie die Luft zum Atmen", sagt Martin Grunwald. Auch, wenn der Reiz über die Haut nüchtern betrachtet zunächst einmal nichts anderes als eine mechanische Hautverformung mit zusätzlicher Temperatureinwirkung sei.

Das Geheimnis dieser taktilen Erfahrung: Sie löst über die Hautrezeptoren ein chemisches Feuerwerk aus: der Körper schüttet das Bindungshormon Oxytocin aus. Dadurch verlangsamen sich Herzfrequenz sowie Atmung. Die Muskulatur entspannt sich und das Stresshormon Kortisol wird gedämpft. Man fühlt sich in Folge dessen wohler und relaxter.

„Berührung ist demnach ein Teil der Körperkommunikation und soziales Bindemittel - also so etwas wie ein biochemischer Klebstoff“, sagt Grunwald. Über körperliche Nähe vermitteln Menschen Vertrautheit, Zuneigung, Trost oder Mitgefühl und zwar deutlicher und schneller als 1000 Worte dies tun können. Grunwald gibt hierzu ein Beispiel: Nimmt man ein einjähriges Kind in den Arm, fühlt es gleich, dass es angenommen ist. Noch so anrührende Worte könnten nicht annährend so bestätigend wirken.

Menschen können leben ohne zu riechen, zu sehen, zu schmecken oder zu hören. „Die Natur muss sich dabei etwas gedacht haben, dass es aber kein Lebewesen ohne Tastsinn gibt“, sagt der Haptik-Experte. Dieser sei lebensnotwendig. Soziale Vereinsamung und fehlende zwischenmenschliche Berührung führen nach seiner Überzeugung über einen längeren Zeitraum sowohl psychisch wie auch körperlich zu relevanten Erkrankungen. Dazu zählen laut Grunwald vor allem klassischen Anspannungserkrankungen wie Rücken- oder Gelenkschmerzen, aber auch Konzentrationsstörungen, Schlafprobleme, Depressionen oder Angststörungen.

Gerade in einer Zeit, in der Menschen verstärkt gesundheitliche, finanzielle oder familiäre Sorgen plagen, ist Berührung besonders wichtig, weil wir auch darüber solchen Stress abbauen“, sagt Merle Fairhurst, Neurowissenschaftlerin im Forschungsbereich Biologische Psychologie an der Universität der Bundeswehr in München.

Seit den neuen Hygiene- und Abstandsregeln durch Corona ist all das aber nicht mehr möglich. Jedenfalls nicht einfach so. Kinder stehen auf Schulhöfen in „Distanzblasen“, Einkaufswagen schaffen in Läden Mindestabstände. Freunde zu umarmen verbietet sich und ebenfalls das Händeschütteln. Ein wirklicher Ersatz dafür seien Begrüßungsmethoden wie Fuß- oder Ellbogenkicks nicht. Denn ein Handschlag ist sekundenschnelles Kommunikationsmittel. Sofort erfassen wir damit, wie das Gegenüber gestimmt ist: unsicher, gut gelaunt oder stolz, sagt Neurowissenschaftlerin Fairhurst.

Zugleich ist das Ertasten ein Versicherungssinn. „Wir erkunden damit zweifelsfrei, dass es eine dreidimensionale Welt außerhalb unseres Körpers und uns selbst überhaupt gibt.“ Nur zu sehen oder zu hören führe laut Grunwald nicht zum neuronalen Beweis der eigenen Existenz und einer äußeren Welt.

Dennoch werden aktuell unsere anderen Sinne wichtiger, um die teils taktilen Erfahrungen auszugleichen, zeigt die Forschung. In einer aktuellen Studie erforscht Fairhurst in Zusammenarbeit mit der Universität München und der Liverpool John Moores University, wie Menschen in der Corona-Krise mit dem Mangel an Berührung umgehen.

Was die Forscher überraschte: Neben dem Tastsinn, der als erster Sinn bereits vor der Geburt ausgeprägten ist, bekommt das Sehen eine weitere Bedeutung: In der Studie zeigte man Menschen Videos, in denen beispielsweise einer den anderen im Gesicht streichelte. „Aus der vorherigen Forschung wissen wir, dass dies im Hirn der Probanden dieselben Hirnareale aktiviert, wie bei einer direkten physischen Erfahrung“, sagt die Neurowissenschaftlerin. In Folge dessen schüttet der Körper einen ähnlich entstressenden chemischen Cocktail aus. Der Effekt sei allerdings geringer als nach einer realen Berührung.

Das ist ebenso bei Berührungen, die man sich vorstellt. Ein Beispiel, das die Forscherin gibt: Streichelt eine Mutter ihr Kind zur Beruhigung und singt dazu, bekommt das Kind zwei Informationen. Es fühlt und es hört. Kommt es zu einer Situation, in der die Mutter alle Hände voll zu tun hat, aber singt, kann auch das beruhigend wirken. Der Grund: Das Kind hat beide Reize verknüpft und assoziiert durch einen Reiz situativ auch den anderen.

Ein weiteres Ergebnis aus der Studie: Mangelnde Berührung lässt sich ein Stück weit durch Selbstberührung kompensieren. Sich selbst zu pflegen und einzucremen erfülle beispielsweise diesen Zweck, sagt die Neurowissenschaftlerin. Ein weiterer Faktor beim Pflegen: „Wir wissen, dass es eine Interaktion zwischen Berührung und Temperatur gibt“, sagt die Neurowissenschaftlerin. Ein warmes Bad bringt also ebenso wie Hautkontakt einen Wärmereiz. Darum wirkt auch das bei fehlender Berührung in gewissem Maß ausgleicheind. Manche Probanden gaben überdies in der Studie an, dass sie beim Baden mehr Öle und insgesamt mehr Parfum nutzen. Das könnte darauf hindeuten, dass auch der Geruchssinn beim Ausgleich von Berührungsdefiziten eine Rolle spielen könnte.

Zudem steht verändertes Essverhalte in direktem Zusammenhang mit dem Gefühl nach Einsamkeit und der Sehnsucht nach Berührung. Haben Menschen einen starken Mangel an Körperkontakt und fühlen sie sich einsam, wenden sie sich eher dem Essen zu, um sich selbst zu regulieren, zu beruhigen und sich wohl zu fühlen. Einen vergleichbaren Effekt kann auch das Musikhören, Sporttreiben oder Filmschauen haben. Denn es funktioniere kompensatorisch als Belohnungsverhalten, sorgt für die Ausschüttung von Dopamin und trage so zum Stressabbau bei, sagt die Neurowissenschaftlerin. „Wir tun also eine Menge, um den Berührungsmangel auszugleichen“, sagt sie auf Grundlage der ersten Studienerkenntnisse.