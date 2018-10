Einkauf - darum landet immer zu viel im Wagen

Psychologie : Warum immer zu viel Zeug im Einkaufswagen landet

Ein übervoller Einkaufswagen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Lisa S.

Düsseldorf Jeder dritte Verbraucher schreibt einen Einkaufszettel. Doch am Ende kaufen wir trotzdem mehr ein als wir wollten. Warum eigentlich?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tanja Walter Von Tanja Walter Autorendetails aufklappen Tanja Walter (wat) schreibt im Ressort Gut leben. Sie ist Expertin für Themen rund um Gesundheit, Medizin und Psychologie und daneben in der Region mit offenen Ohren unterwegs. zum Autorenprofil

Rund 70 Prozent dessen, was wir an der Kasse aus auf das Band legen, steht nicht auf dem Einkaufszettel. Es zählt zu den Spontankäufen, die wir trotz Zettel in der Hand oder App auf dem Handy tätigen, hat das Marktforschungsunternehmen GfK anhand einer Befragung von 800 Supermarktkunden herausgefunden.

Wie kann das sein, wo wir doch alle kein Geld zu verschenken haben oder für den nächsten Urlaub sparen? Wie ist es möglich, wo wir doch als aufgeklärte Konsumenten um die üblichen Verkaufstricks wissen:„Säuselmusik“ als Wohlfühlelement, alles ins recht Licht rückende Beleuchtung oder verführerische und Produktstandorte auf Augenhöhe. Die kurze Antwort auf diese Fragen lautet: Es ist etwas Psychisches.

Natürlich ist mit Ihrer psychischen Verfassung alles in Ordnung. Dennoch bewahrt dies weder Sie noch Millionen einkaufender Menschen vor impulsgesteuerten Einkäufen. Warum das so ist, dafür hat Sebastian Buggert, Psychologe und Geschäftsführer beim Kölner Rheingold Institut, mehrere Erklärungen: „Wir kaufen einfach gerne ein. Einkaufen ist ein Kontrastprogramm zu dem durch Verpflichtungen geprägten Alltag.“ Beim Shoppen oder Wocheneinkauf ist unsere große Stunde gekommen. Wir sind selbst am Drücker und haben die Möglichkeit frei zu entscheiden. „Einkaufen kann als Kompensation für den Druck dienen, den wir sonst haben“, sagt Buggert.

Kaufen Sie emotional oder pragmatisch ein?

Das Einkaufsverhalten der Menschen lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Der Marktforscher unterscheidet zwei Kategorien von Kaufverfassungen: die emotionale und die pragmatische. Manchmal wollen wir uns belohnen, etwas Neues entdecken und uns beispielsweise für neue Rezeptideen begeistern. Dann sind wir offen für Produktinnovationen oder psychologischen Kauftreiber wie „Zwei zum Preis von einem“. Der pragmatische Einkauf geschieht hingegen eher zetteltreu. Es wird gekauft, was man wirklich benötigt.

Was die Käufer grundlegend voneinander unterscheidet: die Liebe für Variation. Der sich selbst belohnende und gefühlsgesteuerte Käufer mag Joghurt in zehn Sorten von sechs verschiedenen Herstellern. Der pragmatische Käufer empfindet genau das als Überangebot und reagiert genervt. Er kauft darum besonders gerne im Discounter.

Die Mehrzahl der Käufer zeichnen sich jedoch durch ihr emotionsgesteuertes Einkaufen aus. Der volle Einkaufswagen an der Kasse beweist das. Die meisten wollen laut Buggert die im Supermarkt gebotene Vielfalt ein Stück weit mit nach Hause nehmen. Dadurch können wir auch in der eigenen Vorratskammer wählen, worauf wir Lust haben.

Der Kühlschrank als Gefühlsapotheke

„Wir machen mit dem Kühlschrank unsere Gefühlsapotheke voll“, sagt der Kölner Marktforscher. Indem wir nicht nur dem Einkaufszettel entsprechend ins Warensortiment greifen, haben wir für jede Stimmungslage etwas zu Hause auf Vorrat. Einkaufen ist also wie die morgendliche Klamottenwahl. Wir ziehen uns passend zu unserer Stimmung an, kaufen danach ein und essen auch so. Ein überquellender Einkaufswagen beweist also nicht nur das Bedürfnis nach Nahrungsvorrat, sondern auch nach Auswahl, Abwechslung und Stimmungsvorrat.

„Emotional betrachtet schlagen dabei zwei Herzen in unserer Brust“, sagt Markus Küppers, Geschäftsführer des Marktforschungsunternehmens „September“. Das eine will und das andere kontrolliert. Küppers hat den zwei Gegenspielern in uns einen Namen gegeben. „Das eine ist das unterbewusste und triebhafte ‚Me‘ und das andere ist das sozialisierte, angepasste und kontrollierte ‚I‘.“

Entscheidend beeinflusst werden Konsumenten seiner Vorstellung nach durch die Erlebnisse, die jeder einzelne im Laufe seines Lebens sammelt. Sie legen sich wie bei einer russischen Matroschka-Stapelpuppe übereinander. Den Kern bildet das triebgesteuerte Me. Diese kleinste Matroschka wird laut Küppers im Laufe unseres Lebens immer bedeutsamer. Das Problem daran: „Das Me folgt logischen Argumenten nicht, sondern greift einfach zu, während das verstandsgesteuerte ‚I‘ im Supermarkt damit befasst ist, das Angebot zu checken.

Das ausufernde Angebot im Supermarkt überfordert unsere eigene Kontrollinstanz. Angebote, neue Produkte, eine unerwartete Produktanordnung, variierende Preise, die Erinnerung, in der Gemüseabteilung gesünder einzukaufen zu wollen – es seien zu viele Dinge gleichzeitig zu kontrollieren. Das I ist überfordert und versagt, sagt Küppers. Das triebhafte Me hat es dadurch leicht und kann sich besser durchsetzen. Seiner Idee nach greifen wir darum übermäßig zu.

Damit wir überhaupt in solche Wohlfühllaune geraten, sorgen Marketingexperten dafür, dass alle unsere Sinne und Emotionen angesprochen werden. Wenn der ganze Tag doof gelaufen ist, versuchen sie es mit Betreten des Supermarktes zu ändern. Der Alltag soll draußen bleiben. Wir sollen uns wohlfühlen. Denn wer sich wohl fühlt, bleibt länger und kauft mehr ein.

Wer sich trotzdem gegen ein Übermaß an Impulskäufen schützen will, dem raten die Marketingexperten zu Folgendem:

Tätigen Sie mehrere kleine Wocheneinläufe und besorgen Sie nur das, was Sie in den nächsten Tagen auch tatsächlich verzehren werden.

Nehmen Sie statt des verlockend großen Einkaufswagens einen Einkaufskorb. Der Platz darin ist begrenzt.

80 Prozent der Supermarktbesucher sind weiblich. „Lebensmitteleinkauf ist Frauendomäne“, sagt Küppers.

Schicken Sie den Partner mit dem Einkaufzettel oder der Einkaufsapp zum Wocheneinkauf. Meist funktioniert das laut Küpper besser, weil Männer mit anderen Einkaufsdomänen – wie dem Baumarkt – vertrauter sind und dort eher übermäßig zugreifen als an der Frischetheke.