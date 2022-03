Doomscrolling : Nichts als schlechte Nachrichten - wie kommt man damit klar?

Berlin/Düsseldorf Corona, Klimakrise und nun der Ukraine-Krieg. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Obwohl uns diese Katastrophenmeldungen runterziehen, klicken wir immer wieder darauf und scrollen wie magnetisiert weiter. Was bringt uns zum Doomscrolling? Wann schadet man sich und was kann man dagegen tun?

Bomben fallen, Menschen flüchten, die Situation in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Die Situation ist unüberschaubar und die Auswirkungen auch auf das eigene Leben sind ungewiss. Die meisten Menschen beginnen in Anbetracht solcher Krisen reflexartig damit, sich Informationen zu beschaffen. Mehr zu wissen hilft dabei Dinge zu verstehen, sich sicherer zu fühlen und Angst abzubauen. Doch nicht immer. Manchmal wächst die Angst und Belastung auch mit der Menge der schlechten Nachrichten, zeigen Studien.

Die derzeit außergewöhnliche Flut an schlechten Nachrichten mache es schwer zu sagen, ob die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit verstärkt werden oder nicht“, sagt Roxane Cohen Silver, Forschungspsychologin an der University of California gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender „ABC News“.

Was Wissenschaftler jedoch bereits jetzt wissen: Sich dem Sog des permanenten Nachrichtenflusses über Live-Ticker, Dauersendungen oder Social Media hinzubegeben, schadet der psychischen Gesundheit. Exzessiv schlechte Nachrichten zu konsumieren, also Doomscrolling oder Doomsurfing zu betreiben, steigert die Wahrscheinlichkeit für niedergeschlagene und depressive Stimmungslagen, Angst und psychisches Unbehagen.

Eine Untersuchung aus den USA beobachtete diesen Zusammenhang nach einem Terroranschlag – den Bombenanschläge beim Boston-Marathon im Jahr 2014. Damals explodierten rund zwei Stunden nach dem Einlauf des schnellsten Läufers ins Ziel innerhalb von 13 Sekunden zwei mit Sprengstoff gefüllte Rucksäcke auf der Zielgeraden. Drei Menschen wurden dadurch getötet, 264 verletzt.

Die Befragung von rund 4.700 Amerikanern in den Wochen danach zeigte, dass Menschen, die täglich mehr als sechs Stunden täglich auf Nachrichtenjagd zu diesem Ereignis gingen, neunmal häufiger starke akute Stress-Symptome zeigten als diejenigen, die nur minimal Nachrichten schauten.

Erkenntnisse darüber, wie viel „zu viel“ ist, sammelte Moritz Petzold, Psychologe an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin zu Beginn der Corona-Pandemie. „Menschen, die sich in dieser sehr belastenden Zeit mehr als sieben Mal pro Tag oder länger als 2,5 Stunden lang über Covid-19 informierten, gaben an, sich stärker psychisch belastet zu fühlen“, sagt er. Das zeigen auch Studien aus China und Russland, die sich ebenfalls mit den Auswirkungen von häufigem Nachrichtenkonsum in der Corona-Pandemie befassen.

Dabei ist es grundsätzlich vollkommen normal, sich nach krisenreichen, angsteinflößenden Ereignissen zu informieren. „Es ist sogar hilfreich“, sagt Petzold. Denn Informationen trage, dazu bei, Ereignisse einzuordnen und zu verstehen und damit die Angst zu reduzieren.

Dass wir dabei eher ein Ohr für schlechte als für gute Nachrichten haben, ist evolutionär bedingt. „Schlechte Nachrichten – wie die eines umherstreifenden Säbelzahntigers – stellten in der Steinzeit eine Bedrohung dar“, sagt Petzold. Dieses Wissen hatte Vorrang, weil man sich dann auf die Bedrohung konzentrieren und überleben konnte.

Auch heute noch ist das Gehirn auch darauf ausgerichtet, negative Nachrichten vorrangig zu behandeln, weil sie potenziell eine Bedrohung beinhalten. Dieser Mechanismus sei jedoch inzwischen wenig hilfreich, weil er uns in eine Art Dauerbelastung bringe.

Auch neurowissenschaftlich gibt es eine Erklärung für die Jagd nach den „Bad News“: „Unser Hirn ist darauf optimiert, auf Negatives besser, intensiver und generell einfach schneller zu reagieren“, sagt Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln gegenüber dem Deutschlandfunk . In einer Krisensituation werde jede neue Meldung zu einer Art Belohnung – ähnlich wie am Glücksspielautomaten.

Die Kehrseite der Medaille: Steht der Scheinwerfer einmal auf den negativen und bedrohlichen Nachrichten, bleibt er schneller ausschließlich auf diesen stehen. Diesen Effekt haben Forscher bei mehr als tausend Menschen aus 17 Ländern untersucht und bestätigt. Diese Nachrichten gewinnen gefühlt Oberhand und man verliert den Blick für das Positive. In der Psychologie spricht man von Negativitätsverzerrung, oder Negativity Bias. In Folge dieser können Menschen laut der Studie mit verstärktem Rückzug oder Apathie reagieren.

„Für manche Menschen gibt es kein Ende in ihrem Bemühen die Situation zu erfassen“, sagt Petzold. Sie klicken von einer Nachricht zur nächsten, versinken beim Schauen von sich automatisch aneinander reihenden Videos und versinken im Informationsfluss der Sozialen Netzwerke. „Die Tagesschau ist irgendwann zu Ende, aber in den sozialen Netzwerken geht es immer weiter“, sagt Petzold.

Im schlimmsten Fall könne das bei Menschen, die ohnehin bereits stark psychisch belastet sind, das Fass zum Überlaufen bringen. „Die Belastung tritt dann eventuell über ihre kritische Schwelle und begünstigt die Entwicklung psychischer Erkrankungen“, sagt Moritz Petzold.

Ein weiteres Problem: In den sozialen Netzwerken finden sich neben nachrichtlich einordnenden Informationen auch ungefilterte und unerklärte Inhalte, wie beispielsweise Privatvideos. „Wir sehen das jetzt im Ukraine-Krieg sehr gut“, sagt Petzold. Solche Nachrichten zu konsumieren sei direkt und unmittelbar. Oft würden Einzelschicksale gezeigt, die schwer einzuordnen seien. Das führe häufig zu einer stärkeren emotionalen Ergriffenheit und Beschäftigung mit einem Thema.

Die Folge: „Menschen, die ihre Informationen vor allem aus sozialen Netzwerken beziehen, berichten über eine intensivere psychische Belastung“, sagt Petzold bezugnehmend auf seine eigenen Forschungsergebnisse. Studienteilnehmer, die hingegen seriöse Nachrichtenmedien und sachliche Quellen wie beispielsweise die Website des Robert Koch-Instituts konsumierten, berichteten über weniger Angstsymptome.

Die Tipps der Experten gegen das Psychotief im Marathon der Negativmeldungen: