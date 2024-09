Alarmzeichen erkennen Suizidgedanken – das sind die Warnhinweise

So brachte man in Bern an einer leicht zugänglichen Terrasse 30 Meter oberhalb der Altstadt Fangnetze an. Die Suizidrate sank in den folgenden Jahren. Mit verschiedenen Maßnahmen erreichte man auch an der Golden Gate Bridge in San Francisco, dass die Zahl der Selbsttötungsversuche drastisch zurückging. Neben Hinweisschildern mit der Telefonnummer einer Krisenberatung wurden dort Notruftelefonen und Netze angebracht.Hilfe finden Betroffene wie auch Angehörige bei folgenden Anlaufstellen: