Egoisten, Sadisten, Narzissten : Der Dark-Factor - das eint böse Menschen

Düsseldorf Das Böse im Menschen hat zwar verschiedene Facetten, aber einen gemeinsamen Kern: den Dark-Factor. Lesen Sie, welche Persönlichkeitseigenschaften dazu zählen und wie man sich vor Menschen mit einem hohen Dark-Factor schützen kann.

So sehr sich solche Menschen auch voneinander unterscheiden, sie alle tragen ein und denselben dunklen Kern - den Dark-Factor - in sich, sagen Forscher der Universitäten Ulm, Koblenz-Landau und Kopenhagen. Er unterscheidet sie von allen anderen Menschen.

Dabei sind sich Psychologen einig, dass sozial unerwünschte Eigenschaften auch im Alltag bei normal integrierten Menschen mit weitgehend unauffälliger Lebensführung auftreten. Denn wenn Menschen die Anlage zu einem hohen „Dark-Factor“ in sich tragen, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie immer schlechtes Verhalten zeigen. Allerdings, so sind sich die Forscher einig, sei bei Personen mit einem hohen Dark-Factor die Wahrscheinlichkeit insgesamt höher, gewalttätig oder kriminell zu werden und gegen soziale Regeln zu verstoßen.

In weniger starker Ausprägung wird der Dark-Factor in der Arbeitswelt zum Teil sogar als nützlich angesehen. So schildert beispielsweise der britische Psychologe Kevin Dutton in seinem Buch „Psychopathen - Was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann“, dass zur Einschätzung psychopathischer Persönlichkeiten die sogenannte Psychopathy Checklist, kurz PCL, eingesetzt wird. Wer mehr als 75 Prozent der dort aufgeführten Merkmale erfüllt, gilt als Psychopath. Interessant daran: Nicht nur Kriminelle, sondern sehr viele „normale“ Menschen weisen das eine oder andere Merkmal von dieser Liste auf. Unter ihnen wirken einige keinesfalls zerstörerisch, sondern nutzen der Gesellschaft, indem sie besondere Aufgaben besonders gut erfüllen.