Trainingsintensität

Trainieren Sie Ihre Ausdauer durch sportliche Aktivitäten wie Nordic Walking oder Laufen in einem moderaten Bereich. Das meint: Achten Sie darauf, so zu trainieren, dass ein Pulsanstieg merkbar ist, die Belastung aber niemals extrem wird. Die Belastung sollte etwas anstrengend sein, man sollte etwas aus der Puste kommen und zu Schwitzen beginnen. Bei deutlicher Anstrengung und stärkerer Luftnot ist die Belastung wieder in den moderaten Bereich zu reduzieren, beziehungsweise eine Pause einzulegen.