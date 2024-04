Alleinsein im Alter Telefon gegen die Einsamkeit

Deta ist so ein Spiegel. Die 61-Jährige lebt in NRW, hat ihren Spitznamen aus Kindertagen zum Pseudonym gemacht für ihren Dienst als Freiwillige am Silbertelefon. Den leistet sie oft an den Feiertagen, jeweils zwei Stunden pro Tag. Die Gespräche sollen immer 20 Minuten dauern, die meisten halten sich daran. „Ich erlebe im Familien- und Freundeskreis, wie es ist, wenn Menschen mehr und mehr Bekannte verlieren, nicht mehr so aktiv sind und sich die Einsamkeit dann einschleicht“, sagt Deta. Darum engagiert sie sich gegen Einsamkeit, möchte auch für das eigene Älterwerden vorbauen. „Ich will einfach mal mit jemandem reden“, diesen Satz hört Deta oft zum Einstieg. Dann geht es um Alltägliches, Wetter, Einkaufen, Kochen, manchmal auch um Familiengeschichten, die Inflation, Politik. „Manche sagen auch: Mein Kind war da und ist gerade gefahren – und nun ist es wieder so still in der Wohnung“, erzählt Deta. Dann hilft ein Telefonat, wieder in das Leben allein zurückzufinden.