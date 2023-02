Angstforscher zur Bedrohung durch Russland „Putin macht auch mir als Psychiater Angst“

Hinzu komme, dass der russische Präsident Wladimir Putin aus psychiatrischer Sicht offensichtlich ein „maligner“, also ein böser Narzisst sei. „Er würde, wenn er untergeht, am liebsten das ganze Volk mitnehmen.“ Es sei unvorstellbar, dass ein solcher Mensch sich freiwillig zurückzieht und Fehler eingesteht. „Das wird nicht passieren. Und das macht auch mir als Psychiater Angst.“ Auch Sendungen im russischen Staatsfernsehen, in denen offen über Atombombenabwürfe auf Berlin oder Paris spekuliert werde, ängstigten die Menschen und auch ihn selbst.