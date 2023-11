Psychiater-Ehepaar geht Fragen auf den Grund Wenn die Angst vor dem Tod das Leben prägt

Fest steht, dass der Mensch die Angst vor dem Tod kennt - vielleicht, weil er so unvorstellbar ist, dass sich über die Jahrhunderte verschiedenste Bilder entwickelt haben. Der Tod als Sensenmann, ein Leben nach dem Tod, der Tod als Erlösung von Schmerz oder Krankheit – all diesen Vorstellungen begegnet das Psychiater-Ehepaar regelmäßig. Eine breite Palette von Erfahrungen, Zugängen und Erkenntnissen beschreiben beide in ihrem Buch „Zeit – Endlichkeit – Liebe“.