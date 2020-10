Grundsatz-Entscheidung steht an : Prozess um Eizellenspenden: Wann entsteht Leben?

Grundsatz-Entscheidung steht an

München (dpa) Das Bayerische Oberste Landesgericht befasst sich mit der ganz grundsätzlichen Frage befasst: Wann beginnt Leben? Denn dort begann der Berufungsprozess gegen einen Vorstand des Vereins „Netzwerk Embryonenspende“ und zwei Mediziner. Sie sind wegen Verstoßes gegen das Embryonenschutzgesetz angeklagt, wegen missbräuchlicher Anwendung von Fortpflanzungstechniken beziehungsweise Beihilfe dazu. In zwei Prozessen wurden die drei Angeklagten freigesprochen. Das Bayerische Oberste Landesgericht ist die letzte Instanz in der Sache. Das Urteil soll am 4. November verkündet werden. Es ist laut Gerichtssprecher das erste Mal, dass eine obergerichtliche Entscheidung zu dem Thema fällt.