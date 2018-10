Psychologie: Als Mutter oder Vater schwer krank - wie den Kindern sagen?

Düsseldorf Wenn Mütter oder Väter schwer krank werden, müssen sie das nicht nur selbst verarbeiten. Sie müssen es auch den eigenen Kindern sagen. Wie macht man das, ohne Ängste zu schüren?

Oft macht sich Sprachlosigkeit breit und die Angst, die Kinder mit der Nachricht zu überfordern. Manon Recknagel, Psychoonkologin bei der Berliner Krebsgesellschaft, kennt diese Situation. Sie berät Eltern in ihrer Angst. Die am häufigsten geäußerte Sorge: „Die Kinder bekommen einen Knacks, weil sie mit der Nachricht nicht klarkommen“, sagt Recknagel.

Dass diese Sorge nicht unbegründet ist, zeigt eine große europäische Studie: „Aus der Cosip-Studie wissen wir, dass ein Drittel der Kinder krebskranker Eltern in ihrem späteren Leben psychisch erkranken“, sagt Eva Estornell-Borull, Sprecherin der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Psychoonkologie. Alleine die Zahl der Kinder, die jedes Jahr mit der Krebserkrankung ihrer Mutter oder ihres Vaters konfrontiert werden, liegt laut Schätzung von Experten bei 200.000. Und Krebs steht nur stellvertretend für unzählige Gespräche, in denen Eltern Kindern schwere Erkrankungen vermitteln müssen.

Eltern wollen ihre Kinder durch das Verschweigen schlimmer Nachrichten schützen. Der Effekt: „Manche Kinder malen sich dann eigene Bilder aus, und die sind meist viel schlimmer“, sagt Vanessa Mertens. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin im Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf und begleitet dort Angehörige und Geschwisterkinder schwer erkrankter Kinder. Womit sie den Familien in schwierigen Situationen Mut macht: „Kinder lassen oft nur das an sich heran, was sie in dem Moment verarbeiten können.“