Zu wenig, zu selten : RKI weist auf Masern-Impflücken bei Kindern in Deutschland hin

Berlin Bei Kindern in Deutschland werden wichtige Impfziele nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weiterhin verfehlt. Die internationalen Vorgaben im Kampf gegen so gefährliche Krankheiten Masern und Polio werden hierzulande nicht erreicht.

Zudem würden Impfserien oftmals zu spät begonnen oder nicht rechtzeitig abgeschlossen, teilte das Bundesinstitut am Donnerstag in Berlin mit.

Im Alter von zwei Jahren waren sogar nur 68 Prozent oder rund zwei Drittel der Kinder zweimal gegen Masern geimpft. Insgesamt stiegen die Zahlen bei Maserimpfungen in den vergangenen Jahren allerdings leicht an. An der kritischen Bewertung durch das RKI änderte das aber nichts. "Entscheidende Impfquoten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland sind in allen Altersbereichen zu niedrig", erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler.