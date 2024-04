Gefährliches Insekt Hessen ruft Bürger zum Kampf gegen Asiatische Tigermücke auf

Das HLfGP empfiehlt unter anderem, stehendes Wasser, beispielsweise in Vogeltränken oder Planschbecken, mindestens einmal pro Woche zu erneuern. Regentonnen sollten abgedeckt sein und mit einer Bürste geschrubbt werden. Das zur Reinigung verwendete Wasser sollte anschließend im Garten vergossen werden. Besitzer eines Gartenteichs könnten darüber hinaus natürliche Gegenspieler der Stechmückenlarven, wie Wasserkäfer oder Wasserwanzen, fördern. Wer eine Tigermücke gesehen hat, könne sich per Mail (klima@hlfgp.hessen.de) und mit einem Foto des Insekts direkt an das HLfGP wenden, so das Gesundheitsministerium.