Einzelhandel in Alpen : Politik soll Rossmann nun den Weg ebnen

Alpen Die Verwaltung schlägt vor, den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan zu fassen, damit Rossmann gegenüber der Kirche St. Ulrich seine Drogeriefiliale bauen kann.

Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass Bagger den Traditionsgasthof Zur Hoffnung mitten in Alpen abgeräumt haben. Die offene Wunde gegenüber der Kirche St. Ulrich wartet darauf, endlich bebaut zu werden. Nun geht die Politik einen entscheidenden Schritt. Die Verwaltung schlägt dem Bauausschuss vor, wenn er am Dienstag, 22. März, um 18 Uhr im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule zusammenkommt, den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan zu fassen. Dann wäre zumindest planerisch der Weg frei für den Bau der Rossmann-Filiale, in dessen Zuge auch ein Dutzend Wohnungen entstehen sollen. Anwohnerinnen und Anwohner hätten sich im Zuge der Offenlage nicht geäußert, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage.