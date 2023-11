Plötzlicher Herztod Pumpen, bis der Arzt kommt

Am häufigsten – in 90 Prozent der Fälle – hat ein plötzlicher Herztod eine gefährliche Herzrhythmusstörung als Ursache: das Kammerflimmern. Schon das EKG zeigt es: Hierbei verläuft die elektrische Erregung des Herzens gänzlich unkoordiniert, die Bilder zeigen ein echtes Chaos an. Nichts ist mehr synchronisiert. Durch diese wirre elektrische Aktivität kann sich der Herzmuskel nicht mehr richtig zusammenziehen, er zuckt in zu hoher Frequenz und kann das Blut nicht mehr effektiv in den Körper pumpen. Die Organe sind alsbald minderdurchblutet, es mangelt an Sauerstoff. So kommt es im Gehirn bereits nach wenigen Sekunden zu einem Funktionsausfall, die Betroffenen werden bewusstlos. Der plötzliche Herztod tritt häufig bei Menschen auf, die vorab an einer Herzschwäche litten.