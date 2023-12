Technische Probleme zum Start im Januar erwartet Pflicht ab Januar: So funktioniert das E-Rezept

Das Rezept auf rosa Papier soll bald Geschichte sein. Ab Januar soll das E-Rezept Standard und für Praxen verpflichtend werden. 2025 sollen alle Kassenpatienten zudem die elektronische Patientenakte bekommen. So hat es der Bundestag am Donnerstag beschlossen. „Mit den Digitalgesetzen läuten wir für das deutsche Gesundheitswesen endlich das digitale Zeitalter ein“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Ärzte und Apotheker sehen das kritisch. „Das E-Rezept ist das größte Experiment in der Versorgung der Patienten seit Jahrzehnten. Es ist unglücklich, dieses Experiment ausgerechnet im Winter und damit auf dem Höhepunkt der Infektionswellen zu starten“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. „Denn die Technik läuft noch immer nicht stabil.“