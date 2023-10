Wir pflegen Hier erhalten pflegende Angehörige Hilfe

Es ist der geliebte Vater, der einen als Kind noch voller Elan huckepack durch die Welt trug und eigenständig sein Leben meisterte, der nun in seinem Sessel sitzt und stillschweigend ins Leere starrt. Er hat im Alter Demenz entwickelt und vergisst von Tag zu Tag immer mehr sein Leben und sich selbst. Die geliebte Tochter, die ihn tagtäglich mit viel Liebe pflegt und umsorgt, erkennt er längst nicht mehr. Für ihn, der in seinem Kopf in einer völlig anderen Zeit lebt, ist es die Schwester. Für die Tochter ein schmerzhaftes Gefühl. Sie kann als pflegende Angehörige nur bei ihm sein und bei seinem langsamen Verfall zuschauen. Ohnmacht.