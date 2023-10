Wohnbereich im Seniorenheim Marienstift Alpen Ein Tag auf der Wachkomastation

Es ist friedlich im Wohnbereich „Sonnenblume“. Alle Türen zu den lichtdurchfluteten Zimmern im ersten Obergeschoss des ehemaligen Krankenhauses an der Ulrichstraße, das heute Teil des Seniorenheimes Marienstift ist, stehen offen. Auf einigen Fensterbrettern gerahmte Fotografien. Bilder von Familienmitgliedern, Fotos von früher, als die Welt noch in Ordnung war für die Menschen, die in den Zimmern in Betten liegen. Menschen, die ins Wachkoma gefallen sind, weil ihr Gehirn zu lange ohne Sauerstoff auskommen musste.