Pflege in Wermelskirchen Neustart als Pflegehelferin – „Ich wollte etwas Sinnvolles machen“

Aber dann, Anfang dieses Jahres, habe sich der Wunsch in ihr verfestigt, noch einmal neu zu starten: „Ich wollte etwas wirklich Sinnvolles in meinem Leben machen“, erzählt sie. Und dann erinnerte sie sich an ihre Kindheit und an die Liebe zu ihren Großeltern. „Ich sah mich in Wermelskirchen um, entdeckte das ‚Haus Vogelsang‘ und schrieb eine Bewerbung“, berichtet sie. Mit den Unterlagen machte sie sich im Sommer auf den Weg zum Vogelsang und erkundigte sich nach dem Einrichtungsleiter.