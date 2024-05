Umfrage Pflegende Angehörige benötigen immer mehr Zeit und Geld

„Es ist problematisch, dass pflegende Angehörige mit durchschnittlich 49 Wochenstunden Pflegearbeit zu Hause belastet sind und dass die häusliche Pflege offenbar dazu führt, dass fast jeder Vierte die Erwerbstätigkeit reduziert oder ganz aufgibt“, sagte die AOK-Vorstandsvorsitzende Carola Reimann. So würden weitere Schwierigkeiten in der Pflege der Zukunft befeuert. „Wenn pflegende Angehörige - überwiegend Frauen - die Arbeitszeit reduzieren oder ganz aufhören zu arbeiten, bereitet dies Tür und Tor für Altersarmut in der nächsten Generation der zu Pflegenden“, warnte Reimann.