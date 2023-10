Hillfe im Info-Dschungel So funktioniert die Pflegeberatung im Kreis Kleve

Das Büro der kommunalen Pflegeberatung ist im Klever Kreishaus untergebracht. Eine persönliche Beratung vor Ort ist nach einer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02821 85684 oder per E-Mail an pflegeberatung@kreis-kleve.de möglich. Es gibt feste Sprechzeiten, montags bis donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr. Außerdem bietet die kommunale Pflegeberatung auch Beratung und Informationen in wechselnden Kommunen an. Die nächsten Termine finden Sie in unserem Info-Kasten. Die Beratung steht Menschen mit Hilfebedarf ebenso zur Verfügung wie ehrenamtlich engagierten Menschen, Fachkräften aus dem pflegerischen Bereich, Mitarbeitenden der kommunalen Verwaltungen sowie Anbietern mit Informationsbedarf.