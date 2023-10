Als Pflegefachmann im Rheinberger Hospiz Wenn zum Arbeitsalltag der Tod gehört

Eigentlich sollte es ja Architektur werden. Aber als Trystan Rohr nach seinem bestandenen Fachabitur über seine berufliche Zukunft nachdachte, entschied er sich erst einmal zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr. Und das absolvierte er im Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg. Das Thema Gesundheit und Soziales habe ihn interessiert, erzählt der junge Moerser. Er hatte offenbar die richtige Wahl getroffen und die richtige Einrichtung erwischt, denn Trystan Rohr blieb dabei: Nach der FSJ-Zeit begann er an der Katholischen Bildungsakademie in Kamp-Lintfort eine Ausbildung zum Pflegefachmann. Auch die hat er inzwischen erfolgreich absolviert. Seit eineinhalb Monaten arbeitet er nun als Pfleger im Hospiz Haus Sonnenschein – einer Einrichtung, die zur Moerser St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft gehört.