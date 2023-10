Pflegeeinrichtung in Remscheid Ein Zimmer voller Erinnerungen

Von einer Wandkette etwa, an der mehrere kleine Elefanten eingefädelt sind, konnte sie sich nicht trennen. Sie hängt nun farbenfroh am Eingang ihres Zimmers. Ein Geschenk der Deutsch-Indischen Gesellschaft, der sie sehr verbunden war, und ein Objekt, das sie an ihre Afrika-Reisen und ihre Liebe zu Elefanten erinnert. Selbst habe sie schon vor einem dieser sanften Riesen gestanden. Ein unvergessenes Ereignis. Daneben hängt ein prächtiger Lebensbaum aus Blech an der Wand. Den schaut sich Brenning jeden Morgen an, wenn sie aufsteht. „Für mich symbolisiert er das Leben, die Natur“, sagt die Seniorin – und lässt den Blick durch ihr kleines Zimmer schweifen.