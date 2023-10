EVK in Düsseldorf Pfleger aus 14 Nationen arbeiten auf der Kinderintensivstation

Auch Lara Niebling ist Mutter und gehört zum Team rund um Ortiz Hernandez. Noch bis Ende Oktober absolviert die Fachkinderpflegerin ihre zweijährige und berufsbegleitende Weiterbildung, die ganz offiziell „Weiterbildung Pädiatrische Intensivpflege und Neonatologie“ heißt. Die 27-Jährige schätzt am EVK die Familienfreundlichkeit. Zum einen werde auf sie als Alleinerziehende in den Dienstplänen Rücksicht genommen. Das geschehe beispielsweise, indem sie Frühdienste bekomme. „Diese Flexibilität sollte es in der Pflege viel mehr geben“, sagt sie. Zum anderen ist am EVK auch die Betreuung und Behandlung der Patienten familienzentriert. So wird das Baby zum Beispiel möglichst von der ersten Sekunde an auf die Brust der Mutter gelegt. Die Väter und Mütter lernen außerdem, wie sie ihr Kind unterstützen und wie sie mitmachen können – zum Beispiel beim Wickeln. „Es gibt regelmäßig Elterngespräche“, sagt Niebling. Dann werde zum Beispiel geklärt, ob für das Zuhause noch was vorbereitet werden muss. Aber auch die Frage, wie es den Eltern gehe, spiele eine große Rolle.